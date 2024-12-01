Четверо цивільних вбиті та майже 20 поранені на Херсонщині та Донеччині

За 30 листопада в Херсонській та Донецькій областях через російські атаки загинули четверо людей, ще 19 поранених.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: На Херсонщині за добу дві людини загинули, ще - 15 людей дістали поранення.

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Російські військові били по освітніх закладах; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, складські та гаражні приміщення, автобус, приватні автомобілі.

У Донецькій також двоє вбитих, ще четверо поранених.

Зокрема, окрім двох вбитих та трьох поранених у Мирнограді, ще один поранений у Покровську.