Четверо цивільних вбиті та майже 20 поранені на Херсонщині та Донеччині
Неділя, 1 грудня 2024, 09:28
За 30 листопада в Херсонській та Донецькій областях через російські атаки загинули четверо людей, ще 19 поранених.
Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА
Деталі: На Херсонщині за добу дві людини загинули, ще - 15 людей дістали поранення.
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Російські військові били по освітніх закладах; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, складські та гаражні приміщення, автобус, приватні автомобілі.
У Донецькій також двоє вбитих, ще четверо поранених.
Зокрема, окрім двох вбитих та трьох поранених у Мирнограді, ще один поранений у Покровську.
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