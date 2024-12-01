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Новий президент Євроради прибув до Києва

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 1 грудня 2024, 10:17
Новий президент Євроради прибув до Києва
фото: каллас у Twitter

До Києва у неділю, 1 грудня, прибули висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас разом із комісаркою з розширення Мартою Кос та президентом Європейської ради Антоніу Кошта.

Джерело: Каллас в X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Як повідомила Каллас, під час її першого візиту з моменту вступу на посаду, її послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. 

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"Ми зробимо для цього все можливе", – акцентувала вона.

Кошта, своєю чергою, заявив, що з першого дня війни ЄС стоїть на боці України.

"З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українському народу", – наголосив він.

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Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році, вона почне роботу з 1 грудня.

Як відомо, президент Європейської ради Шарль Мішель у пʼятницю, 29 листопада, офіційно передав свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Португалії Антоніу Кошті.

Детально про нового президента Європейської ради "ЄвроПравда" розповідала у статті Фаворит із масою зауважень.

Київдипломатичні відносини
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