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Зеленський звільнив посла в Нідерландах

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 1 грудня 2024, 11:12
Зеленський звільнив посла в Нідерландах
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в Нідерландах Олександра Карасевича. 

Джерело: указ на сайті президента,  "Європейська правда"

Деталі: У п’ятницю, 29 листопада, Зеленський розпорядився звільнити Карасевича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Нідерландах.

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"Звільнити Карасевича Олександра Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди та з посади постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", – йдеться у документі.

Дипломат обіймав цю посаду із 2023 року.

Водночас зауважимо, народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко писав, що Карасевич отримав нову посаду – державного секретаря Міністерства закордонних справ України.

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Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби 5 вересня.

Нещодавно Росію другий рік поспіль не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на період 2025 – 2027 років.

ЗеленськийНідерландидипломатичні відносини
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