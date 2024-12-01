МО: У листопаді армія РФ зазнала найбільших втрат від початку війни

У листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення – 45 720 військових.

Джерело: Міноборони

Деталі: За даними Генерального штабу, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни "задвухсотили" та "затрьохсотили" 2 030 ворожих солдатів.

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Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року.

ЗСУ цього місяця загалом уразили 307 ворожих танків.

Окрім танків, знищені ще 899 ворожих бойових броньованих машин та 884 артилерійських засобів.

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У МО порахували, що сумарні втрати ворога в озброєнні та техніці у листопаді сягають понад $3 мільярди.