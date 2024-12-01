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Зеленський зустрівся з новим главою Євроради й топдипломаткою ЄС

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 1 грудня 2024, 15:52
Зеленський зустрівся з новим главою Євроради й топдипломаткою ЄС
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з новим президентом Європейської ради Антоніу Коштою та топдипломаткою ЄС Каєю Каллас, які перебувають з візитом у Києві в неділю, 1 грудня.

Джерело: Зеленський у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що з Коштою обговорив "бачення європейських та глобальних справ – поточні виклики та перспективи", та відзначив символізм початку роботи нового керівництва ЄС.

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"Мир є основою, і ми продовжимо робити все можливе, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, яку Росія розв'язала не лише проти України, але й проти об'єднаної Європи, і зміцнити Європу – як інституції ЄС, так і політику, яка підтримує кожну європейську націю", – додав він.

Із високою представницею ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас Зеленський обговорив потреби в системах протиповітряної оборони "для захисту життя в Україні".

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"Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", – додав президент.

Топдипломатка ЄС Кая Каллас разом із єврокомісаркою з розширення Мартою Кос та президентом Європейської ради Антоніу Кошта прибули до Києва вранці 1 грудня – в перший день початку роботи нової Єврокомісії.

Вони відвідали Стіну памʼяті біля Михайлівської площі в Києві та вшанували памʼять українських захисників.

ЗеленськийЄСдипломатичні відносини
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