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Зеленський похвалив темп заявок на тисячу допомоги й анонсував інші програми підтримки

Катерина ТищенкоНеділя, 1 грудня 2024, 16:34
Зеленський похвалив темп заявок на тисячу допомоги й анонсував інші програми підтримки
Володимир Зеленський у зверненні 1 грудня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже понад 1 мільйон 100 тисяч українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової підтримки й анонсував інші програми підтримки цієї зими й протягом наступного року.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Вже за перші пів дня роботи "єПідтримки" мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І в тому числі майже 300 тисяч заявок – на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші.

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Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі – щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими й протягом наступного року".

Деталі: Зеленський нагадав, що отримані кошти можна витратити на оплату низки українських товарів і послуг.

"Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, можна буде купити й книжки за ці гроші. Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату – якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону", – сказав президент.

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Що передувало: Раніше в пресслужбі "Дії" повідомили, що більше одного мільйона громадян подали заявку на отримання "зимової єПідтримки" через "Дію". Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту", зможуть також отримати "Зимову єПідтримку" через "Укрпошту".

Зеленськийгроші
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