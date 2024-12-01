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У разі вступу України в НАТО стаття 5 може діяти не на всій території – Зеленський

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 1 грудня 2024, 16:48
У разі вступу України в НАТО стаття 5 може діяти не на всій території – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі вступу України в НАТО під час війни стаття 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективний захист, може поширюватись не на всю її територію.

Джерело: Зеленський на пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві, передає "Європейська правда"

Деталі: Президент наголосив, що Україна ніколи юридично не визнає будь-якої окупації Росією своїх земель.

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Пряма мова: "Не може бути запрошення в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а й що інші території – не українські. Тому Україна ніколи не піде на це. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій.

Але ми розуміємо, що 5-та поправка (мається на увазі стаття 5 Північноатлантичного договору. – ред.), коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх у війну".

Деталі: Водночас Зеленський зазначив, що офіційний Київ не отримував від партнерів будь-яких пропозицій про формат членства в Альянсі.

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Що передувало: Цього тижня Зеленський уперше висловив готовність погодитись на заморозку війни з Росією, якщо НАТО запросить Україну в Альянс і надасть гарантії безпеки для підконтрольної Києву території.

Українська влада раніше визнавала, що Альянс не направить Києву запрошення про вступ до завершення війни, і говорила, що такий вступ відбудеться саме в межах міжнародно визнаних кордонів.

Читайте більше про те, як Україна може отримати запрошення від НАТО і які ризики це викличе.

ЗеленськийНАТО
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