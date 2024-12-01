Зеленський пояснив, чому не просить партнерів ввести війська: Половина припинить допомогу

Президент Володимир Зеленський заявив, що не звертається до партнерів із проханням надіслати війська в Україну, оскільки тоді близько половини з них взагалі припинять свою підтримку.

Джерело: Зеленський на пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві

Пряма мова: "Ми ніколи не попросимо кинути війська на нашу територію… Чи хочемо ми? Так, звичайно, ми будемо щасливі… Бо він (Путін – ред.) є союзником з КНДР, з Іраном, а ми самі воюємо. Так, з допомогою партнерів, ми вам дякуємо, але ми самі на землі.

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І якщо я підніму питання: "будь ласка, нам потрібні ваші війська на землі", з НАТО чи без НАТО, якщо я підніму цю тему, відразу ж половина наших союзників припинять свою підтримку, ось чому я не можу ризикувати.

Але якщо ви питаєте мене, чи ми хочемо – так, ми не можемо бути проти будь-якої великої підтримки, допомоги Україні з боку наших партнерів".

Деталі: Зеленський також повідомив, що за листопад російська армія застосувала проти України 347 ракет різних типів, включно з балістичними, а також більш ніж 2,5 тисячі "Шахедів".

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"Жодна країна не витримала б такий терор наодинці", – підкреслив він.