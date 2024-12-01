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Перспективи для інвестицій всередині країни

У Байдена заявили, що не розглядають повернення Україні ядерної зброї

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 1 грудня 2024, 19:20
У Байдена заявили, що не розглядають повернення Україні ядерної зброї
Джейк Салліван, фото Getty Images

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що повернення Україні ядерної зброї не розглядається як частина зусиль з військової підтримки.

Джерело: Салліван в інтервʼю ABC News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Саллівана попросили прокоментувати статтю The New York Times, згідно з якою деякі посадовці адміністрації Байдена допустили можливість "повернути Україні ядерну зброю, яка була вивезена з неї після розпаду Радянського Союзу".

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Пряма мова: "Це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні конвенційні сили та засоби, щоб вона могла ефективно захистити себе і дати відсіч росіянам, а не ядерні сили і засоби".

Деталі: Він також запевнив, що чинна адміністрація США зробить все у своїх силах, щоб надати Україні "всі можливі інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильнішою за столом переговорів".

"І Байден доручив мені наглядати за значним збільшенням військового обладнання, яке ми постачаємо в Україну, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли президент Байден піде з посади", – сказав Салліван.

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Що передувало: У жовтні президент Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.

Зеленський пізніше уточнив свої слова, зазначивши, що Україна не має планів розробляти ядерну зброю і вважає НАТО єдиною альтернативою забезпечення своєї безпеки.

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