Росіяни атакують ударними БпЛА з різних напрямків
Неділя, 1 грудня 2024, 20:26
У неділю ввечері російські війська знову атакують Україну ударними безпілотниками.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Близько 19 години Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини, що рухається в південно-західному напрямку, а також про групу БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
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Станом на 19:11:
- Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжує рухатись в південно-західному напрямку.
- БпЛА на сході Харківщини – курс на захід.
- Група БпЛА на межі Харківської та Донецької області курсом на південний захід.
Станом на 19:43:
- Група ворожих БпЛА на Чернігівщині – напрямок південний.
- БпЛА на Сумщині – курс на південний захід.
- Група БпЛА на Харківщині курсом на південний захід.
- Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – курс західний.
Станом на 20:09:
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- Нова група ударнихБпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину.
- Група ворожих БпЛА на Чернігівщині – напрямок на Київщину.
- Ударний БпЛА на півдні Чернігівщини – курс на Полтавщину.
- БпЛА на сході Полтавщини – напрямок західний.
- Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – курс західний.
Станом на 21:00:
- Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний.
- Група ударних БпЛА на Сумщині в напрямку на Чернігівщину та Полтавщину.
- Група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини курсом Полтавщину та Київщину.
- Ударні БпЛА на заході Полтавщини – курс на Черкащину.
- БпЛА на сході Полтавщини – курс на південь.
- Ударний БпЛА на Кіровоградщині – курс на південний захід.
Станом на 21:49
- Ударний БпЛА на Київщині курсом на м. Київ
- Ударні БпЛА на Київщині – курсом на захід.
- Нова група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний.
- Група ударних БпЛА на Полтавщині – в напрямку на південь та схід.
- Ударні БпЛА на Черкащині – курс західний.
- БпЛА на заході Кіровоградщини – курс на Вінниччину.
- Нова група ударних БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.
- БпЛА на Одещині – напрямок північний.
Станом на 22:28:
- Нова група ворожих БпЛА на Сумщині – напрямок південно-західний.
- Група ударних БпЛА на Чернігівщині в напрямку на південний захід.
- Ударні БпЛА на півдні Київщини курсом на захід.
- Ударний БпЛА на межі Київщини та Житомирщини – курс західний.
- Ударні БпЛА на Черкащині – курс західний.
- БпЛА на заході Черкащині – курс на Вінниччину.
- Ударні БпЛА на Одещині в напрямку Вінниччини.
- БпЛА на Вінниччині – курс західний.
- БпЛА на Полтавщині – курс західний.