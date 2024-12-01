Росіяни атакують ударними БпЛА з різних напрямків

У неділю ввечері російські війська знову атакують Україну ударними безпілотниками.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Близько 19 години Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини, що рухається в південно-західному напрямку, а також про групу БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.

Реклама:

Станом на 19:11:

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжує рухатись в південно-західному напрямку.

БпЛА на сході Харківщини – курс на захід.

Група БпЛА на межі Харківської та Донецької області курсом на південний захід.

Станом на 19:43:

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині – напрямок південний.

БпЛА на Сумщині – курс на південний захід.

Група БпЛА на Харківщині курсом на південний захід.

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – курс західний.

Станом на 20:09:

РЕКЛАМА:

Нова група ударнихБпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину.

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині – напрямок на Київщину.

Ударний БпЛА на півдні Чернігівщини – курс на Полтавщину.

БпЛА на сході Полтавщини – напрямок західний.

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – курс західний.

Станом на 21:00:

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний.

Група ударних БпЛА на Сумщині в напрямку на Чернігівщину та Полтавщину.

Група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини курсом Полтавщину та Київщину.

Ударні БпЛА на заході Полтавщини – курс на Черкащину.

БпЛА на сході Полтавщини – курс на південь.

Ударний БпЛА на Кіровоградщині – курс на південний захід.

Станом на 21:49

Ударний БпЛА на Київщині курсом на м. Київ

Ударні БпЛА на Київщині – курсом на захід.

Нова група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний.

Група ударних БпЛА на Полтавщині – в напрямку на південь та схід.

Ударні БпЛА на Черкащині – курс західний.

БпЛА на заході Кіровоградщини – курс на Вінниччину.

Нова група ударних БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.

БпЛА на Одещині – напрямок північний.

Станом на 22:28: