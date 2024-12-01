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Росіяни атакують ударними БпЛА з різних напрямків

Катерина ТищенкоНеділя, 1 грудня 2024, 20:26
Росіяни атакують ударними БпЛА з різних напрямків
ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері російські війська знову атакують Україну ударними безпілотниками.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Близько 19 години Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини, що рухається в південно-західному напрямку, а також про групу БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.

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Станом на 19:11:

  • Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжує рухатись в південно-західному напрямку.
  • БпЛА на сході Харківщини – курс на захід.
  • Група БпЛА на межі Харківської та Донецької області курсом на південний захід.

Станом на 19:43:

  • Група ворожих БпЛА на Чернігівщині – напрямок південний.
  • БпЛА на Сумщині – курс на південний захід.
  • Група БпЛА на Харківщині курсом на південний захід.
  • Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – курс західний.

Станом на 20:09:

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  • Нова група ударнихБпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину.
  • Група ворожих БпЛА на Чернігівщині – напрямок на Київщину.
  • Ударний БпЛА на півдні Чернігівщини – курс на Полтавщину.
  • БпЛА на сході Полтавщини – напрямок західний.
  • Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – курс західний.

Станом на 21:00:

  • Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний.
  • Група ударних БпЛА на Сумщині в напрямку на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини курсом Полтавщину та Київщину.
  • Ударні БпЛА на заході Полтавщини – курс на Черкащину.
  • БпЛА на сході Полтавщини – курс на південь.
  • Ударний БпЛА на Кіровоградщині – курс на південний захід.

Станом на 21:49

  • Ударний БпЛА на Київщині курсом на м. Київ
  • Ударні БпЛА на Київщині – курсом на захід.
  • Нова група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний.
  • Група ударних БпЛА на Полтавщині – в напрямку на південь та схід.
  • Ударні БпЛА на Черкащині – курс західний.
  • БпЛА на заході Кіровоградщини – курс на Вінниччину.
  • Нова група ударних БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.
  • БпЛА на Одещині – напрямок північний.

Станом на 22:28:

  • Нова група ворожих БпЛА на Сумщині – напрямок південно-західний.
  • Група ударних БпЛА на Чернігівщині в напрямку на південний захід.
  • Ударні БпЛА на півдні Київщини курсом на захід.
  • Ударний БпЛА на межі Київщини та Житомирщини – курс західний.
  • Ударні БпЛА на Черкащині – курс західний.
  • БпЛА на заході Черкащині – курс на Вінниччину.
  • Ударні БпЛА на Одещині в напрямку Вінниччини.
  • БпЛА на Вінниччині – курс західний.
  • БпЛА на Полтавщині – курс західний.

безпілотники
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