У Києві було чутно роботу ППО
Неділя, 1 грудня 2024, 22:22
У Києві в неділю ввечері було чутно вибухи, в області по ворожих ударних БпЛА працює протиповітряна оборона.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, УП, Київська ОВА
Деталі: О 21:49 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА на Київщині курсом на Київ. У столиці було оголошено повітряну тривогу.
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О 22:07 з'явилося повідомлення про ворожі БпЛА зі сходу та півдня в напрямку Києва.
Близько 22:20 у столиці пролунали вибухи.
Київська ОВА повідомляла про роботу ППО в області.