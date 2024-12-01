У Києві було чутно роботу ППО

У Києві в неділю ввечері було чутно вибухи, в області по ворожих ударних БпЛА працює протиповітряна оборона.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, УП, Київська ОВА

Деталі: О 21:49 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА на Київщині курсом на Київ. У столиці було оголошено повітряну тривогу.

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О 22:07 з'явилося повідомлення про ворожі БпЛА зі сходу та півдня в напрямку Києва.

Близько 22:20 у столиці пролунали вибухи.

Київська ОВА повідомляла про роботу ППО в області.