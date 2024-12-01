Генштаб: У неділю найбільше боїв на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках

У неділю на фронті відбулося 158 бойових зіткнень, зокрема на Курахівському напрямку – 48 боїв, на Покровському – 33, на Времівському – 24, в Курській області захисники відбили 15 російських атак.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 28 КАБ, 698 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 3000 обстрілів позицій українських військ.

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На Харківському напрямку українські війська відбили 10 атак ворога поблизу Стариці, Тихого, Вовчанська та в напрямку Козачої Лопані.

За попередніми підрахунками, за неділю ворог втратив на напрямку 130 військовослужбовців вбитими та пораненими, також українські воїни знищили два танки, шість бойових броньованих машин, 13 БпЛА, вісім одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки; значних пошкоджень зазнали три танки та чотири автомобілі окупантів.

Ворог здійснив 9 атак на українські укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час 4 боєзіткнення в районах Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю завершились.

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На Лиманському напрямку за день російські війська 8 разів штурмували позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського. Всі атаки противника відбито.

На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив, авіація противника завдала удару трьома авіабомбами по Сіверську.

На Краматорському напрямку завершилась невдачею спроба загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти за неділю 7 разів штурмували в районах Торецька та в напрямку Щербинівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація в районах Костянтинівки та Петрівки. Бойове зіткнення продовжується в одній локації.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 33 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Пантелеймонівка, Гродівка, Даченське, Новопустинка.

За попередніми підрахунками, в неділю українські воїни ліквідували 173 та поранили 210 окупантів на даному напрямку; знищили танк, три бойових броньованих машини, три міномети та сім автомобілів, також завдали пошкоджень двом артилерійським системам.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 48 боєзіткнень. Атаки противника відбивались нашими воїнами поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки, на даний час точиться бій. Окупанти скидали КАБи по районах населених пунктів Улакли та Єлизаветівки.

На Времівському напрямку ворог 24 рази намагався прорватися поблизу Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки, але на заваді цьому стали українські захисники, одне боєзіткнення триває.

Ворог провів 4 невдалі штурми на Придніпровському напрямку.

На Курщині українські захисники за неділю відбили 15 атак окупантів, триває одне боєзіткнення.