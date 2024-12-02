Ворог атакував Тернопіль БпЛА: є загиблі та важкопоранені

У ніч проти понеділка, 2 грудня, у Тернополі пролунав вибух внаслідок атаки ворожих дронів, сталося займання у житловому будинку, є загиблі та важкопоранені.

Джерело: Суспільне Тернопіль, міський голова Тернополя Сергій Надал, Тернопільська ОВА

Деталі: Під час оголошеної повітряної тривоги через атаку російських безпілотників у Тернополі було чути звук вибуху.

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Міський голова Тернополя Сергій Надал у телеграм-каналі закликав залишатися в укриттях.

Повітряну тривогу в Тернопільській області оголосили 2 грудня о 00:05.

Оновлено: Пізніше Надал повідомив, що ворог знову атакував Тернопіль дронами. Є займання у житловому будинку. На місці працюють відповідні служби.

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Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода зазначив, що внаслідок ворожої атаки на Тернопіль є важкопоранені, одна людина загинула.

Також Негода додав, що на місці працюють відповідні служби: гасять пожежу та проводять евакуацію.

Пряма мова Надала о 3:56: "Після влучання ворожого БпЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому 5 поверсі та частково третій і четвертий поверхи.

На цю хвилину досі працюють рятувальні та спеціальні служби.

Є загиблі та важкопоранені.

Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених.

Готуємо місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких постраждали".