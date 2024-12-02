Ворог атакував Тернопіль БпЛА: є загиблі та важкопоранені
У ніч проти понеділка, 2 грудня, у Тернополі пролунав вибух внаслідок атаки ворожих дронів, сталося займання у житловому будинку, є загиблі та важкопоранені.
Джерело: Суспільне Тернопіль, міський голова Тернополя Сергій Надал, Тернопільська ОВА
Деталі: Під час оголошеної повітряної тривоги через атаку російських безпілотників у Тернополі було чути звук вибуху.
Міський голова Тернополя Сергій Надал у телеграм-каналі закликав залишатися в укриттях.
Повітряну тривогу в Тернопільській області оголосили 2 грудня о 00:05.
Оновлено: Пізніше Надал повідомив, що ворог знову атакував Тернопіль дронами. Є займання у житловому будинку. На місці працюють відповідні служби.
Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода зазначив, що внаслідок ворожої атаки на Тернопіль є важкопоранені, одна людина загинула.
Також Негода додав, що на місці працюють відповідні служби: гасять пожежу та проводять евакуацію.
Пряма мова Надала о 3:56: "Після влучання ворожого БпЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому 5 поверсі та частково третій і четвертий поверхи.
На цю хвилину досі працюють рятувальні та спеціальні служби.
Є загиблі та важкопоранені.
Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених.
Готуємо місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких постраждали".