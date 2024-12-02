Росіяни вдарили по 10 громадах Сумщини, понад 130 вибухів за добу

Протягом минулого дня росіяни здійснили 70 обстрілів Сумщини, внаслідок яких пролунало понад 130 вибухів, є пошкодження.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 134 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА, мінометні обстріли, удари FPV-дронами – 31 вибух.

На Білопільську громаду теж були скидання з БпЛА вибухових пристроїв, удар FPV-дроном, мінометний обстріл, загалом 12 вибухів.

По Миропільській громаді ворог бив зі ствольної артилерії, 3 вибухи. Внаслідок обстрілів пошкоджено нежилу будівлю.

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У Середино-Будській громаді внаслідок ударів FPV-дронами пошкоджено приватний житловий будинок. Також ворог атакував громаду з РСЗВ, мінометів, скидав з БпЛА вибухові пристрої – 36 вибухів у цій громаді.

По Есманьській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії та FPV-дронами, 4 вибухи.

На Юнаківську громаду росіяни скинули 2 міни. Також були артобстріли, 11 вибухів.

По Хотінській громаді ворог бив з РСЗВ та ударним БпЛА типу "Ланцет". Внаслідок обстрілу пошкоджено транспортний засіб.

У Великописарівській громаді зафіксували удари FPV-дронами, мінометний обстріл, артилерійський обстріл, скидання вибухових пристроїв з БпЛА – 17 вибухів.

По Свеській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії, 2 вибухи.

Новослобідську громаду противник атакував FPV-дроном, 1 вибух.