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У Росії заявляють про атаку дронів на три області РФ і окупований Крим

Ольга Глущенко Понеділок, 2 грудня 2024, 06:44
У Росії заявляють про атаку дронів на три області РФ і окупований Крим
безпілотник, фото ілюстративне з сайту Укрінформ

У російському Міноборони заявляють, що вночі дрони атакували три області РФ і окупований Крим.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У російському відомстві стверджують, нібито їхня ППО в ніч проти 2 грудня знищила 15 українських безпілотників.

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Зокрема, за даними МО РФ, вісім БпЛА начебто знищено над територією Курської області, чотири – над територією Брянської області, один – над Бєлгородською областю, а також два – над окупованим Кримом.

РосіябезпілотникивійнаКрим
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