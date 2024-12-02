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ЗСУ за добу відмінусували 1 790 окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 2 грудня 2024, 07:39
ЗСУ за добу відмінусували 1 790 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише  за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 790 окупантів, 30 артилерійських систем та 28 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 743 920 (+1 790) осіб,
  • танків – 9 478 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 19 397 (+28) од,
  • артилерійських систем – 20 953 (+30) од,
  • РСЗВ – 1 253 (+0) од,
  • засобів ППО – 1019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 886 (+83) од,
  • крилатих ракет – 2 852 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 606 (+99) од,
  • спеціальної техніки – 3 619 (+0) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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