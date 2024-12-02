Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Сили оборони збили 52 російських дрони

Ірина БалачукПонеділок, 2 грудня 2024, 09:00
Сили оборони збили 52 російських дрони
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 2 грудня росіяни актували Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів, 52 дрони вдалося збити, 50 були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 – вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, ще один – в повітрі. Бойова робота триває!"

Деталі: Дрони загарбники запускали з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Реклама:

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
 

Повітряні сили ЗСУППОбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Сили ППО збили 32 з 78 російських БПЛА
ППО збила вісім російських безпілотників
F-16 знищили сім крилатих ракет, які загрожували цивільній інфраструктурі України – Зеленський
Останні новини
22:29
Як лікувати ГРВІ у немовлят: поради лікаря
22:16
Росіяни увечері поновили атаку ударними БпЛА
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
20:42
футбол"Динамо" розгромило в Києві "Олександрію" і стало одноосібним лідером чемпіонату України
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: