Сили оборони збили 52 російських дрони

У ніч на 2 грудня росіяни актували Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів, 52 дрони вдалося збити, 50 були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 – вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, ще один – в повітрі. Бойова робота триває!"



Деталі: Дрони загарбники запускали з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

