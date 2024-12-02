До Києва приїхав канцлер Німеччини Шольц
Понеділок, 2 грудня 2024, 09:09
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом вранці 2 грудня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau
Деталі: У Києві Шольц наголосив на своїй підтримці Україні, яка протистоїть збройній агресії Росії.
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Німецький канцлер планує зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.
Передісторія:
- Востаннє Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.
- Напередодні в Україну приїздили топдипломатка ЄС Кая Каллас, єврокомісарка з розширення Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта.
- Вони відвідали Стіну памʼяті біля Михайлівської площі в Києві та вшанували памʼять українських захисників, а також зустрілись з президентом Зеленським.