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Перспективи для інвестицій всередині країни

До Києва приїхав канцлер Німеччини Шольц

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукПонеділок, 2 грудня 2024, 09:09
До Києва приїхав канцлер Німеччини Шольц
Олаф Шольц у Києві. Фото dpa

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом вранці 2 грудня.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: У Києві Шольц наголосив на своїй підтримці Україні, яка протистоїть збройній агресії Росії.

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Німецький канцлер планує зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.

Передісторія:

  • Востаннє Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.
  • Напередодні в Україну приїздили топдипломатка ЄС Кая Каллас, єврокомісарка з розширення Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта.
  • Вони відвідали Стіну памʼяті біля Михайлівської площі в Києві та вшанували памʼять українських захисників, а також зустрілись з президентом Зеленським.

ШольцКиїв
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