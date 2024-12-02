Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Шольц у Києві оголосить про нові поставки зброї на 650 млн євро

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 грудня 2024, 09:36
Шольц у Києві оголосить про нові поставки зброї на 650 млн євро
Прибуття Олафа Шольца до Києва, фото: канцлер ФРН у соцмережі Х

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вранці у понеділок, 2 грудня прибув з візитом до Києва, заявив, що оголосить про нові поставки зброї для України на суму 650 млн євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: Шольц зазначив, що своїм візитом хоче висловити свою солідарність і дати зрозуміти, що Німеччина залишиться "найсильнішим прихильником України в Європі".

Реклама:

"Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресії", – сказав канцлер.

Він також додав, що у Києві планує оголосити "додаткове оборонне обладнання на суму 650 млн євро, яке буде поставлено в грудні".

"Україна може покластися на Німеччину. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", – зауважив Шольц.

РЕКЛАМА:

Що було раніше:

  • Вранці 2 грудня Шольц прибув до Києва. Це його другий візит в Україну з початку російського повномасштабного вторгнення.
  • Напередодні в Україну приїздили топдипломатка ЄС Кая Каллас, єврокомісарка з розширення Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Шольцдопомога УкраїнізброяНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР: Росія виводить кораблі й озброєння з Сирії

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Сили ППО збили 28 з 74 російських БПЛА

Оновлено, фото, відеоСирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав

Усі новини...
Шольц
До Києва приїхав канцлер Німеччини Шольц
Шольц розкритикував ідею ультиматуму Путіну щодо Taurus: Не можна грати в "російську рулетку"
Зеленський зідзвонився із Шольцом: говорили про ППО, мир та розмову з Путіним
Останні новини
16:58
Глава МЗС Литви: Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати
16:55
доповненоУкраїна готова відновити відносини з Сирією – заява МЗС
16:53
Замикали і били: Кембриджський університет закликають вибачитися за ув'язнення жінок у минулому
16:49
Формула-1Норріс виграв Гран-прі Абу-Дабі і допоміг McLaren вперше за 26 років виграти Кубок конструкторів
16:24
Шольц привітав повалення режиму в Сирії та окреслив, які кроки потрібні далі
16:23
фотоНа Миколаївщині відкрили дві підземні школи: як вони виглядають
16:22
Поставки російського газу до Китаю досягли нового добового рекорду
16:13
ГУР: Росія виводить кораблі й озброєння з Сирії
15:42
Глава дипломатії ЄС пов'язала падіння Асада зі слабкістю Росії та Ірану
15:30
За тиждень Нацбанк продав 785 млн грн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: