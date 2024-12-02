Шольц у Києві оголосить про нові поставки зброї на 650 млн євро

Прибуття Олафа Шольца до Києва, фото: канцлер ФРН у соцмережі Х

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вранці у понеділок, 2 грудня прибув з візитом до Києва, заявив, що оголосить про нові поставки зброї для України на суму 650 млн євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: Шольц зазначив, що своїм візитом хоче висловити свою солідарність і дати зрозуміти, що Німеччина залишиться "найсильнішим прихильником України в Європі".

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"Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресії", – сказав канцлер.

Він також додав, що у Києві планує оголосити "додаткове оборонне обладнання на суму 650 млн євро, яке буде поставлено в грудні".

"Україна може покластися на Німеччину. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", – зауважив Шольц.

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