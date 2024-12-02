Протести у Грузії: четверта ніч завершилася розгоном мітингувальників та новими арештами
Впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року. У Тбілісі протестувальники продовжували активно використовувати піротехніку, а поліція – сльозогінний газ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа" та NewsGeorgia
Деталі: Відтак четверта ніч протестів у Тбілісі завершилася розгоном мітингувальників на проспекті Руставелі і новими арештами.
Riots continue in Tbilisi, Georgia, late into Sunday night as protests erupt against the pro-Russian Dream party's victory in the parliamentary elections. People demand change and stand up for their future! ✊🔥 #TbilisiProtests #GeorgiaElections #StandUpForDemocracy #Protests… pic.twitter.com/VBXsfCRdko— Solix Trading (@Solix_Trade) December 2, 2024
Зазначається, що близько 5:00 за місцевим часом на проспекті Руставелі спецпризначенці продовжували "заливати газом" протестувальників, а ті "відстрілювалися феєрверками". Тоді щонайменше двох людей було затримано.
Як пише "Эхо Кавказа", зранку поліція почала затримувати учасників акції протесту в метро. Також розпочалися затримання у районі Ваке.
Some arrested by police near Vake#GeorgiaProtests #TbilisiProtests pic.twitter.com/A4jycZBiTq— Sallu (@SadaSaleel99138) December 2, 2024
NewsGeorgia зазначає, що до 7:00 поліція і спецпризначенці зачистили проспект Руставелі. Учасники протесту, які залишалися, зібралися біля метро, де почалися жорсткі затримання, знову з побиттям протестувальників.
Передісторія:
- Як повідомляли, вночі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе під час протесту у Тбілісі.
- У Грузії останні дні тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про призупинення переговорів про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.
- Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників, що викликало засудження з боку Заходу.
Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції"