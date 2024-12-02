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Протести у Грузії: четверта ніч завершилася розгоном мітингувальників та новими арештами

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 грудня 2024, 10:08
Протести у Грузії: четверта ніч завершилася розгоном мітингувальників та новими арештами
Фото: Getty Images

Впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року. У Тбілісі протестувальники продовжували активно використовувати піротехніку, а поліція – сльозогінний газ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа" та NewsGeorgia

Деталі: Відтак четверта ніч протестів у Тбілісі завершилася розгоном мітингувальників на проспекті Руставелі і новими арештами.

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Зазначається, що близько 5:00 за місцевим часом на проспекті Руставелі спецпризначенці продовжували "заливати газом" протестувальників, а ті "відстрілювалися феєрверками". Тоді щонайменше двох людей було затримано.

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Як пише "Эхо Кавказа", зранку поліція почала затримувати учасників акції протесту в метро. Також розпочалися затримання у районі Ваке.

NewsGeorgia зазначає, що до 7:00 поліція і спецпризначенці зачистили проспект Руставелі. Учасники протесту, які залишалися, зібралися біля метро, де почалися жорсткі затримання, знову з побиттям протестувальників.

Передісторія:

  • Як повідомляли, вночі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе під час протесту у Тбілісі.
  • У Грузії останні дні тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про призупинення переговорів про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.
  • Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників, що викликало засудження з боку Заходу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції"

Грузіямітинги
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