"В Курск зашли войска НАТО": львівські десантники взяли в полон 11 росіян. Ті розповіли про "мобілізацію"
80 десантно-штурмова бригада ЗСУ взяла в полон 11 росіян під час бою в Курській області РФ.
Джерело: 80 ОДШБр
Деталі: Під час одного із невдалих ворожих штурмів на Курщині львівські десантники знищили окупантів. Дехто втік, а ті, хто вцілів та заховався, були взяті в полон підрозділом Галицької бригади.
На оприлюдненому нині відео – розповідь бійців, колишніх увʼязнених, які підписали контракт та потрапили до 11 десантно-штурмової бригади армії РФ.
Одному з підрозділів поставили завдання захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення. Погано підготовлених та слабо оснащених колишніх увʼязнених кинули гинути як гарматне мʼясо, а їхнє командування втекло, щойно почався бій.
Противник, зустрівшись з нашими десантниками, вирішив здатись, чим зберіг власне життя, зазначають у 80 ОДШБр.