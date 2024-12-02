"В Курск зашли войска НАТО": львівські десантники взяли в полон 11 росіян. Ті розповіли про "мобілізацію"

80 десантно-штурмова бригада ЗСУ взяла в полон 11 росіян під час бою в Курській області РФ.

Джерело: 80 ОДШБр

Деталі: Під час одного із невдалих ворожих штурмів на Курщині львівські десантники знищили окупантів. Дехто втік, а ті, хто вцілів та заховався, були взяті в полон підрозділом Галицької бригади.

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На оприлюдненому нині відео – розповідь бійців, колишніх увʼязнених, які підписали контракт та потрапили до 11 десантно-штурмової бригади армії РФ.

Одному з підрозділів поставили завдання захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення. Погано підготовлених та слабо оснащених колишніх увʼязнених кинули гинути як гарматне мʼясо, а їхнє командування втекло, щойно почався бій.

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Противник, зустрівшись з нашими десантниками, вирішив здатись, чим зберіг власне життя, зазначають у 80 ОДШБр.