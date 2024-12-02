Кабмін: Україна вже має понад 4 тисячі саперів та майже 70 протимінних операторів

За даними уряду, кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності в Україні до теперішнього часу сягнула майже 70, а кількість саперів перевищила 4 тисячі, у країні працюють понад 150 одиниць спеціалізованих протимінних машин.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр економіки Юлія Свириденко на 2-й конференції з протимінної діяльності в Україні, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Свириденко, з 2023 до 2024 року кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності зросла з шести до 69, саперів - з 1500 до 4021, а важких машин із розмінування - з нуля до 151.

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Шмигаль зазначив, що обстеження потенційно забруднених земель є важливим першим напрямом Національної стратегії протимінної діяльності. За його словами, зараз потенційно забруднена територія становить близько 129 тис. кв. км.

"Це більше, ніж площа таких європейських країн, як Греція, Болгарія чи Австрія", - зазначив прем'єр.

Важливим напрямком є також залучення міжнародної донорської допомоги, додав глава уряду. Він зазначив, що наразі до Коаліції гуманітарного розмінування долучилися близько 50 країн-партнерів, а загальний обсяг міжнародної підтримки перевищив $1 млрд.

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"Також цінний досвід країн, які свого часу зіткнулися з подібною проблемою. У цьому контексті особливо перспективною є взаємодія з Хорватією та Камбоджею", - додав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна ставить завдання нарощувати кількість технічних засобів з розмінування.

Пряма мова Шмигаля: "Робимо акцент на локалізації та розвитку власних машин українського виробництва. Закликаємо партнерів замовляти на українських підприємствах виготовлення нових машин. Це буде подвійною допомогою для нашої економіки та нашої безпеки. В Україні існує величезний простір можливостей для апробації новітніх технологій".