Країни НАТО планують підтвердити зобов’язання щодо допомоги Україні

У вівторок розпочнеться дводенна зустріч міністрів закордонних справ НАТО, однією з тем якої стане ситуація у російсько-українській війні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У штаб-квартирі НАТО відбудеться також засідання Ради Україна-НАТО; крім того, українське питання буде обговорене на зустрічі членів Альянсу без участі партнерів.

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Зустріч міністрів закордонних справ НАТО буде першим засіданням під головуванням Марка Рютте на посаді генсека НАТО.

Наразі не очікується, що за підсумками зустрічі буде ухвалене формальне письмове рішення НАТО, однак у штаб-квартирі стверджують, що Альянс оголосить про спільну позицію щодо підтримки України.

"Ми очікуємо, що міністри… підтвердять нашу непохитну підтримку Україні, яка продовжує відбивати триваючу брутальну загарбницьку війну Росії, використовуючи право, гарантоване їй Статутом ООН. Ми також очікуємо, що міністри розглянуть ворожі дії Росії в країнах НАТО і підтвердять, що такі дії не завадять членам Альянсу продовжувати підтримувати Україну і посилювати нашу оборону", – заявив напередодні зустрічі посадовець НАТО, що спілкувався на умовах анонімності.

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Також міністри Альянсу обговорять конфлікту на Близькому Сході і його вплив на євроатлантичну безпеку.

Події у Грузії не були внесені у затверджений раніше порядок денний зустрічі, але висока імовірність що вони стануть питанням для обговорення за запитом учасників, кажуть у штаб-квартирі.

Як повідомляла "ЄвроПравда", президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна може вступити в НАТО без дії статті 5 на всій території, що є значною зміною позиції Києва.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який прямує до Брюсселя, поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який також братиме участь у зустрічі.