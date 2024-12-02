На допомозі ухилянтам викрили лікаря і працівника ТЦК: у підозрюваних вилучили 5 млн гривень

Столичні правоохоронці викрили членів організованої групи, які фабрикували висновки ВЛК та сприяли ухиленню від мобілізації.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито та повідомлено про підозру лікарю столичної лікарні, держслужбовцю РТЦК та СП м. Києва і цивільній особі".

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Деталі: За даними слідства, експрацівник столичного військкомату залучив до злочинної схеми переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон чинного працівника РТЦК та медпрацівника міської лікарні.

Лікар надавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. В результаті таких дій підозрюваних військовозобов'язані чоловіки отримували можливість виїхати за кордон.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували отримання "послуг" підозрюваних чотирма військовозобов’язаними чоловіками. Один з них, використовуючи висновок ВЛК та "тимчасове посвідчення військовозобов’язаного" з даними щодо виключення його з військового обліку, перетнув державний кордон України.

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Вартість послуг з ухилення від мобілізації, за даними прокуратури, становила від 6 до 12 тисяч доларів за одну людину.

Поліцейські повідомляють, що провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів, у приміщеннях ТЦК та лікарні. Вони вилучили медичну документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, різноманітні носії інформації, мобільні телефони, а також 5 мільйонів гривень.

Центральна військово-лікарська комісія скасувала попередні рішення районних військово-лікарських комісій відносно тих чоловіків, які встигли скористалися "послугами" зловмисників, зазначають в НПУ.

Трьом фігурантам схеми інкриміновано пособництво в ухиленні від призову на військову службу. Крім того, лікарю інкриміновано сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а експрацівнику військкомату – сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Організатору та ще одному фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а третій порушник перебуває під нічним домашнім арештом, зазначили в поліції.