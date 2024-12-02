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Миколаївські морпіхи відбили штурм елітного підрозділу ВДВ РФ на Курщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 грудня 2024, 14:20
Миколаївські морпіхи відбили штурм елітного підрозділу ВДВ РФ на Курщині
ілюстративне фото 36 ОШБрМП

Миколаївські морські піхотинці відбили атаку російських десантників на Курщині, противник відійшов зі значними втратами.

Джерело: відео 36 ОБрМП, джерела "Української правди в бригаді

Деталі: Днями в районі Зеленого Шляху-Новоіванівки Курської області миколаївські морпіхи відбили штурм елітного підрозділу ВДВ РФ.

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За словами співрозмовника УП, противник атакував позиції морських піхотинців малими групами піхоти на квадроциклах. В результаті оборонного бою морпіхів було знищено 2 квадроцикли з допомогою дистанційного мінування та FPV-дронів. Залишки піхоти ворога дійшли до укріплень, де були розбиті артилерією та ударними дронами бригади.

Втрати російських штурмовиків склали 16 осіб убитими і 29 – пораненими, додає джерело УП.

Курська область Збройні силивійна
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