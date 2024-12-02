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Міноборони Німеччини розкрило вміст анонсованого військового пакету Україні

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 грудня 2024, 14:35
Міноборони Німеччини розкрило вміст анонсованого військового пакету Україні
Фото: Getty Images

У Міністерстві оборони Німеччини розповіли, що до пакету військової допомоги Україні, який раніше анонсував канцлер Олаф Шольц під час візиту в Київ, увійдуть системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки Leopard 1 та ударні безпілотники.

Джерело: DW з посиланням на представника німецького оборонного відомства, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами представника Міноборони, німецька військова допомога прибуде в Україну в грудні. "Зима вже не за горами, тому буде також зимове спорядження, ручна зброя та засоби обігріву", - зазначив він.

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У міністерстві зазначили, що ці поставки є частиною пакета допомоги, про який Берлін оголосив у жовтні.

Що було раніше:

  • Вранці 2 грудня Шольц прибув до Києва. Це його другий візит в Україну з початку російського повномасштабного вторгнення.
  • По прибутті до української столиці канцлер заявив, що оголосить про "додаткове оборонне обладнання на суму 650 млн євро, яке буде поставлено в грудні".

Німеччинадопомога Українізброя
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