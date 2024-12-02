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Українське МЗС закликало владу Грузії не лякати людей "українським сценарієм"

Марія Ємець, Валентина РоманенкоПонеділок, 2 грудня 2024, 15:46
Українське МЗС закликало владу Грузії не лякати людей українським сценарієм
протести в Грузії. фото Getty Images

У Міністерстві закордонних справ України вчергове засудили надмірне застосування сили до проєвропейських протестувальників у Грузії та дорікнули Тбілісі за спроби залякати громадян "українським сценарієм".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС від 2 грудня

Деталі: "Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на мирний протест. Тим більше що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС всупереч європейським прагненням грузинського народу", – наголошують дипломати.

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В МЗС висловили подив з приводу спроб топпосадовців у Грузії запевняти, що вони не відмовлялися від євроінтеграції, одночасно своїми діями змінюючи курс країни у бік Москви – "як свого часу горезвісні українські політики, які намагалися розвернути Україну з шляху до ЄС у російське ярмо".

"Рішуче відкидаємо наполегливі спроби грузинської влади втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси в своїй країні. Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним "українським сценарієм", реалізовуючи у цей час на практиці "білоруський сценарій", – заявили в МЗС.

У відомстві також висловили солідарність з грузинськими дипломатами, які публічно виступили проти дій влади.

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"Переконані, що європейська інтеграція є ключем до стабільності, процвітання та зміцнення демократичних інститутів у Грузії та прагнемо успішного майбутнього для наших народів у великій європейській родині. Наша солідарність із грузинським народом залишається непохитною", – підсумовують у заяві.

Передісторія:

  • Впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.
  • Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями. На ранок заявили про понад 200 затриманих. 

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".

ГрузіяпровокаціїМЗС
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