Українське МЗС закликало владу Грузії не лякати людей "українським сценарієм"

У Міністерстві закордонних справ України вчергове засудили надмірне застосування сили до проєвропейських протестувальників у Грузії та дорікнули Тбілісі за спроби залякати громадян "українським сценарієм".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС від 2 грудня

Деталі: "Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на мирний протест. Тим більше що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС всупереч європейським прагненням грузинського народу", – наголошують дипломати.

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В МЗС висловили подив з приводу спроб топпосадовців у Грузії запевняти, що вони не відмовлялися від євроінтеграції, одночасно своїми діями змінюючи курс країни у бік Москви – "як свого часу горезвісні українські політики, які намагалися розвернути Україну з шляху до ЄС у російське ярмо".

"Рішуче відкидаємо наполегливі спроби грузинської влади втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси в своїй країні. Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним "українським сценарієм", реалізовуючи у цей час на практиці "білоруський сценарій", – заявили в МЗС.

У відомстві також висловили солідарність з грузинськими дипломатами, які публічно виступили проти дій влади.

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"Переконані, що європейська інтеграція є ключем до стабільності, процвітання та зміцнення демократичних інститутів у Грузії та прагнемо успішного майбутнього для наших народів у великій європейській родині. Наша солідарність із грузинським народом залишається непохитною", – підсумовують у заяві.

Передісторія:

Впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року. Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями. На ранок заявили про понад 200 затриманих.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".