Сійярто зустрівся з Лавровим у Москві й зробив черговий заклик до "миру"

2 грудня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Москви для переговорів із главою російського МЗС Сергієм Лавровим, повторивши свою позицію щодо "миру".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сійярто у Facebook

Деталі: Коментуючи свій вояж до Москви, Сійярто зазначив, що "Угорщина – на стороні миру".

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фото: Facebook/ Szijjártó Péter

Він повторив численні заяви представників угорської влади про те, що "війна в Україні не може бути вирішена на полі бою, і що рішення має бути знайдено за столом переговорів", а розрив відносин РФ унеможливлює це.

фото: Facebook/ Szijjártó Péter

Він додав, що Угорщина "підтримує діалог, тому що тільки так є шанс на успіх миротворчої місії".

Також варто зазначити, що у межах самопроголошеної "мирної місії" прем’єр Угорщини Віктор Орбан з’їздив до Москви та побалакав із Володимиром Путіним, викликавши гостре обурення в ЄС.

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На початку вересня він анонсував нові "миротворчі" кроки.