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Перспективи для інвестицій всередині країни

Путін скасував свій аналог Олімпіади до "особливого рішення"

Олександр ШумілінПонеділок, 2 грудня 2024, 17:40
Путін скасував свій аналог Олімпіади до особливого рішення
Фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким у 2024 році так звані "Всесвітні ігри дружби" не будуть проводити.

Джерело: російське видання "Meduza", з посиланням на офіційний портал правової інформації

Деталі: В указі вказується, що проведення змагань відкладається "до особливого рішення" президента РФ.

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Перенесення змагань пов’язане начебто із "захистом прав спортсменів і спортивних організацій на вільний доступ до міжнародної спортивної діяльності".

Передісторія:

  • У 2023 році Путін підписав указ про проведення "Всесвітніх ігор дружби" з 15 по 29 вересня 2024 року в Москві та Єкатеринбурзі. На них мали змагатися з 27 видів спорту, серед яких баскетбол, бокс, легка атлетика, плавання, гімнастика, пляжний футбол, спортивне програмування та навіть акробатичний рок-н-рол. Імовірно, під час ігор пройде парад на Красній площі.
  • "Ігри" у Росії планували проводити кожні 4 роки.
  • Міжнародний олімпійський комітет та Асоціація міжнародних літніх олімпійських федерацій закликали скасувати "Всесвітні ігри дружби", а країни утриматися від участі в них.

Путінспорт
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