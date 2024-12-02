Путін скасував свій аналог Олімпіади до "особливого рішення"

Правитель Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким у 2024 році так звані "Всесвітні ігри дружби" не будуть проводити.

Джерело: російське видання "Meduza", з посиланням на офіційний портал правової інформації

Деталі: В указі вказується, що проведення змагань відкладається "до особливого рішення" президента РФ.

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Перенесення змагань пов’язане начебто із "захистом прав спортсменів і спортивних організацій на вільний доступ до міжнародної спортивної діяльності".

Передісторія: