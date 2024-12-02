У Дніпрі 19-річний водій BMW скоїв ДТП, в якому загинула дитина: поліція встановила подробиці

те, що лишилось від BMW. фото прокуратури

Поліцейські затримали водія BMW, який спричинив смертельну ДТП у місті Дніпро 1 грудня, та оголосили йому підозру.

Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 19-річному водію автомобіля "BMW" у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі 10-річної дівчинки".

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Деталі: У рамках розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля BMW до вчинення смертельної аварії. Також встановлені відезаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких - молекулярно-генетична.

За даними слідства, 1 грудня 2024 року молодий чоловік, керуючи автомобілем у Дніпрі, перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем "Ford".

Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка "Ford". Інші пасажири, зокрема малолітні діти, а також водій отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

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Слідчі скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.