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Естонія та Латвія також заборонили в'їзд Іванішвілі та іншим грузинським посадовцям

Іванна Костіна, Олександр ШумілінПонеділок, 2 грудня 2024, 18:21
Естонія та Латвія також заборонили в'їзд Іванішвілі та іншим грузинським посадовцям
Фото: Getty Images

Естонія та Латвія слідом за Литвою рішуче засудили серйозні порушення прав людини у зв'язку з протестами у Грузії, оголосивши про заборону в'їзду низці грузинських посадовців.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У заяві МЗС Естонії йдеться про те, що 2 грудня міністр закордонних справ Маргус Тсахкна запровадив санкції, заборонивши в'їзд до Естонії 11 грузинським урядовцям, серед яких міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та почесний голова керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.

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За словами Тсахкни, заборона на в'їзд була накладена на цих людей через те, що вони брали участь у грубих порушеннях прав людини шляхом насильницького придушення законних протестів у Грузії.

"Народ Грузії може відстоювати свої права, тому що керівна партія довго і систематично брехала своєму народу, і люди мають право виявляти свою волю, протестуючи. Насильство проти протестувальників є непропорційним і суперечить правам людини", – сказав Тсахкна.

У заяві МЗС Естонії вказано, що Латвія та Литва запровадили аналогічні заборони на в'їзд.

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У заяві МЗС Латвії сказано, що у відповідь на придушення протестів посол Грузії в Латвії Іраклій Курашвілі був викликаний до Міністерства закордонних справ Латвії, щоб вислухати засудження насильства з боку грузинської влади та прийняти ноту протесту.

"Латвія зазначає, що такі дії суперечать міжнародним зобов'язанням Грузії, зокрема щодо зміцнення демократії та верховенства права в країні. Латвія закликає компетентні органи влади Грузії негайно припинити насильство, забезпечити безпеку і захист мирних протестувальників, а також притягнути до відповідальності посадових осіб, які вчинили ці порушення", – йдеться у заяві МЗС балтійської держави.

Раніше в понеділок Габріелюс Ландсбергіс, литовський глава МЗС, який невдовзі залишить посаду, повідомив про заборону в'їзду для низки посадовців Грузії.

Нагадаємо, у Грузії кілька днів тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників, що викликало засудження з боку Заходу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".

ЕстоніяЛатвіяГрузія
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