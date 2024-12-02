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Зеленський у присутності Шольца сказав Росії піти на три букви

Іванна Костіна, Тетяна ОлійникПонеділок, 2 грудня 2024, 18:49
Зеленський у присутності Шольца сказав Росії піти на три букви
Зеленський і Шольц. Фото - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про ймовірні поступки, на які має піти Росія під час можливих перемовин, сказав, що РФ має піти на три букви.

Джерело: Зеленський сказав під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ

Деталі: Главу держави запитали, на які поступки має піти РФ під час можливих мирних перемовин.

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На це він відповів: "На що повинна піти Росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить – вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом".

Зеленський додав, що "поки що наші плани незмінні".  "Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику", – сказав глава держави.

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Зеленський також зазначив, що основними темами переговорів з канцлером Німеччини стали посилення фронту, майбутня роль Євросоюзу та запрошення для України в НАТО.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що він разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом оглянули безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників. 

Також Шольц разом із Зеленським відвідали поранених українських військових.

ЗеленськийШольцвійнаРосія
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