Новий єврокомісар з оборони поговорив з Умєровим про захист України

Новий єврокомісар з оборони, представник Литви Андрюс Кубілюс розповів про свою першу на посаді розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X (Twitter)

Деталі: Кубілюс зазначив, що мав першу розмову по відеозв’язку з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

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"Це був гарний обмін думками про те, як діяти далі у питанні військової підтримки України. Спроможність України захищатися – це вагомий внесок у готовність Європи до найбільш екстремальних потенційних ситуацій військового характеру", – написав Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, Андрюс Кубілюс, відомий як один з "друзів України", став першим окремим єврокомісаром з питань оборони. Раніше цю сферу відповідальності об’єднували з посадою головного дипломата ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що новий склад ЄК протягом перших 100 днів роботи підготує доповідь про майбутнє європейської оборони.

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Кубілюс раніше заявляв, що Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії, та пояснював, чому важливо інтегрувати український ВПК у європейський.