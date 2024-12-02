Через російську атаку на Дніпропетровщину постраждали три людини

2 грудня росіяни атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого поранення зазнали чоловіки 21, 53 та 85 років.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Через атаку на Криворізький район, яка сталася надвечір, постраждали двоє людей. 85-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. 53-річному – медичну допомогу надали на місці".

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Деталі: Також окупанти зруйнували два дачні будинки, ще один – пошкоджений.

Раніше голова ОВА повідомляв, що протягом дня ворог 20 разів атакував Нікопольщину. Зазначається, що росіяни били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Загарбники використовували дрони-камікадзе та артилерію, а також скинули боєприпас з БпЛА.

Внаслідок однієї з атак постраждав 21-річний хлопець. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно.

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Крім того, пошкоджені багатоповерхівка і 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, гараж, легковик та мікроавтобус. А ще – гімназія, магазин і заправка. Зачепило лінії електропередач та газогін.