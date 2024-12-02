Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Через російську атаку на Дніпропетровщину постраждали три людини

Анастасія ПроцПонеділок, 2 грудня 2024, 19:32
Через російську атаку на Дніпропетровщину постраждали три людини
фото: Дніпропетровська ОВА

2 грудня росіяни атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого поранення зазнали чоловіки 21, 53 та 85 років. 

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Через атаку на Криворізький район, яка сталася надвечір, постраждали двоє людей. 85-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. 53-річному – медичну допомогу надали на місці".

Реклама:

Деталі: Також окупанти зруйнували два дачні будинки, ще один – пошкоджений.

Раніше голова ОВА повідомляв, що протягом дня ворог 20 разів атакував Нікопольщину. Зазначається, що росіяни били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Загарбники використовували дрони-камікадзе та артилерію, а також скинули боєприпас з БпЛА. 

Внаслідок однієї з атак постраждав 21-річний хлопець. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно.

РЕКЛАМА:

Крім того, пошкоджені багатоповерхівка і 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, гараж, легковик та мікроавтобус. А ще – гімназія, магазин і заправка. Зачепило лінії електропередач та газогін.

Дніпропетровська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Усі новини...
Дніпропетровська область
Дніпропетровщина: зросла кількість поранених внаслідок суботньої атаки
Росіяни вночі били по Нікопольщині: вбили чоловіка
ДТЕК оприлюднив детальний графік вимкнення світла у середу щодо трьох областей
Останні новини
22:29
Як лікувати ГРВІ у немовлят: поради лікаря
22:16
Росіяни увечері поновили атаку ударними БпЛА
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
20:42
футбол"Динамо" розгромило в Києві "Олександрію" і стало одноосібним лідером чемпіонату України
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: