Шольц: Україна до кінця року отримає шосту систему ППО IRIS-T і пускові установки для Patriot

Німеччина до кінця 2024 року планує передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, які анонсувались раніше.

Джерело: про це на пресконференції під час візиту до Києва в понеділок, 2 грудня, заявив німецький канцлер Олаф Шольц, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Шольца, загальний обсяг зобовʼязань військової допомоги Києву з боку Німеччини становить близько 28 мільярдів євро, що поступається тільки США.

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"Найголовнішим для нас і надалі буде підтримка ППО. Ми вже надали пʼять повних комплектів систем IRIS-T, три системи Patriot, понад 50 Gepard з ракетами, снарядами і запчастинами", – перелічив канцлер.

"Ще у грудні надійде шоста система IRIS-T, пускові установки для Patriot і Gepard", – додав він.

Крім того, за словами Шольца, у 2025 році ФРН постачатиме Україні системи ППО, гаубиці, дрони, бойові розвідувальні машини і шість вертольотів Sea King.

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Раніше в понеділок канцлер Німеччини оголосив про постачання Києву зброї на суму 650 мільйонів євро.

Про те, що Україна отримає від Німеччини системи IRIS-T, було відомо давно. Цю інформацію минулого тижня підтвердив голова спеціального штабу з питань України при Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг.