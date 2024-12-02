У Білому домі пояснили рішення Байдена помилувати сина

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що рішення Джо Байдена помилувати свого сина Гантера було продиктоване бажанням захистити його від подальших переслідувань політичних опонентів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Жан-Пʼєр

Деталі: Жан-Пʼєр захистила дії президента США та сказала, що, на думку Байдена, Гантеру нібито загрожувало подальше політично вмотивоване переслідування.

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"Однією з причин, чому президент помилував Гантера, було те, що здавалося, що його політичні опоненти не відступляться від нього. Не здавалося, що вони облишать це", – сказала вона.

Речниця підкреслила, що це не перший випадок, коли президент США помилував члена сім'ї: Білл Клінтон помилував зведеного брата Роджера, а Дональд Трамп – тестя своєї дочки Чарльза Кушнера.

"Правдою можуть бути дві речі: президент (Байден. – Ред.) справді вірить у систему правосуддя і... Міністерство юстиції, і він також вірить, що на його сина здійснювали політичні атаки", – додала Жан-Пʼєр.

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Вона відмовилася надати більш детальну інформацію про те, чому і як Байден змінив свою думку, і чи зіграли роль нещодавні вибори, які поставили республіканців на чолі Білого дому і обох гілок Конгресу.

Про надання "повного й безумовного" помилування Гантера Байдена президент США оголосив напередодні. Сина поки ще чинного американського лідера відтепер не можна притягти до відповідальності за дії з 1 січня 2014 по 1 грудня 2024 року.

Крім того, тепер мають закритись дві кримінальні справи, в яких фігурує Байден-молодший: про володіння зброєю під час вживання наркотиків, де присяжні визнали його винним у червні, та про несплату податків, де сам Гантер визнав провину у вересні.

Раніше Джо Байден заявляв, що не помилує сина, якщо його визнають винним.