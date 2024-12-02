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У листопаді на територію Білорусі залетів 151 російський безпілотник – Гаюн

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 грудня 2024, 21:44
У листопаді на територію Білорусі залетів 151 російський безпілотник – Гаюн
Фото - Getty Images

За листопад в повітряний простір Білорусі залітав щонайменше 151 російський дрон.

Джерело: моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" у Телеграмі

Деталі: У проекті таку цифру назвали новим рекордом за місяць. Із 151 російського БпЛА 82 одиниці повернулися у повітряний простір України та Росії, ще 66 – зникли.

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Щонайменше 148 з них були "Шахедам", а також три розвідувальні безпілотники невідомого типу.

 
фото - "беларускі гаюн"

Зазначається, що російські безпілотники порушували повітряний простір Білорусі упродовж 20 днів минулого місяця.

У листопаді також було зафіксовано щонайменше три випадки збиття дронів-камікадзе білоруською ППО – знищення безпілотників відбулося 24 та 26 листопада над Мозирським районом.

БілорусьбезпілотникиШахед
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