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Умєров обговорив з Остіном підготовку до "Рамштайну"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 2 грудня 2024, 22:35
Умєров обговорив з Остіном підготовку до Рамштайну
Фото з соцмереж Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров у понеділок, 2 грудня, провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Джерело: про це йдеться на Facebook-сторінці Умєрова, пише "Європейська правда" з посиланням на Facebook-сторінку Умєрова 

Деталі: За словами українського міністра, з американським візаві він обговорив "поточну ситуацію на полі бою, ключові виклики та потреби українських Сил оборони", а також "стратегічному плануванні 2025 року".

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"Особливу увагу приділили підготовці до наступного засідання у форматі "Рамштайн". Україна та її партнери продовжують працювати над рішеннями, які допоможуть ще більше посилити нашу обороноздатність та наблизити перемогу", – додав Умєров.

Нагадаємо, формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.

Раніше повідомлялось, що у грудні може відбутися додаткова зустріч Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн", одна з опцій – переговори  на найвищому рівні.

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Міністр оборони Рустем Умєров раніше висловив сподівання, що формат "Рамштайн" збережеться за майбутньої адміністрації Дональда Трампа.

РамштайнСША
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