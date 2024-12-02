Росіяни з кількох напрямків атакують безпілотниками

Російські війська увечері 2 грудня запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:44 стало відомо про ударні БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

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О 22:08 військові повідомили про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області.

О 22:14 попередили про БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

Станом на 22:27 відомо про:

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БпЛА з Херсонщини, курсом на Кривий Ріг;

БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;

БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний;

БпЛА західніше Миколаєва, курс північно-західний;

БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс західний.

О 23:37 повідомили, що безпілотники рухаються: