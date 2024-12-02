Росіяни з кількох напрямків атакують безпілотниками
Понеділок, 2 грудня 2024, 23:51
Російські війська увечері 2 грудня запустили на територію України ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 21:44 стало відомо про ударні БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
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О 22:08 військові повідомили про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області.
О 22:14 попередили про БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
Станом на 22:27 відомо про:
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- БпЛА з Херсонщини, курсом на Кривий Ріг;
- БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
- БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний;
- БпЛА західніше Миколаєва, курс північно-західний;
- БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс західний.
О 23:37 повідомили, що безпілотники рухаються:
- з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області;
- в західній частині Кіровоградщини, курс північно-західний;
- в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний;
- в північній та південно-західній частині Чернігівщини, курс західний.