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США виділили Україні пакет військової допомоги на $725 млн

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 2 грудня 2024, 23:03
США виділили Україні пакет військової допомоги на $725 млн
Фото - Getty Images

Сполучені Штати в понеділок, 2 грудня, оголосили про виділення Україні чергового пакета допомоги загальною вартістю 725 мільйонів доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена

Деталі: Нова військова допомога, за словами Блінкена, надається в межах раніше застосованого президентом США повноваження на використання запасів Міністерства оборони (програма PDA).

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До складу пакета входять ракети Stinger, засоби протидії безпілотникам, боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, дрони, протипіхотні міни, протитанкові комплекси Javelin і AT-4; протитанкові ракети TOW, стрілецька зброя і боєприпаси, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, а також "обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури".

"Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єдналися, щоб забезпечити Україні засоби, необхідні для захисту від російської агресії", – підкреслив держсекретар.

Цей пакет знаменує собою різке збільшення обсягу зброї, надісланої в межах використання Байденом програми PDA. Попередні оголошення про використання PDA зазвичай становили від 125 до 250 мільйонів доларів. 

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За оцінками, Байден має від 4 до 5 млрд доларів за програмою PDA, вже схвалених Конгресом, які він, як очікується, хоче використати до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

Тим часом, за даними WSJ, адміністрація Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.

У Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця відправляти Україні без шкоди для власної боєздатності, а також стикаються з логістичними проблемами в доставці.

Раніше повідомлялось, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 24 млрд доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву. Але майбутній склад Конгресу, де переважатимуть республіканці, до цього запиту ставиться прохолодно.

СШАдопомога Україні
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