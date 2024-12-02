Втрати України значно менші, ніж пише західна преса – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заперечив інформацію західних ЗМІ про втрати у війні про начебто 80 000 загиблих українських військових. Він наголосив, що втрати значно менші.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для Kyodo News

Деталі: Зеленський вкотре зазначив, що не може сказати точні цифри втрат у війні.

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Пряма мова: "Дехто нещодавно в американській пресі подав інформацію про те, що Українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше. Набагато менше. Хоча тут треба також бути абсолютно правдивими, ми не знаємо скільки загинуло українців на тимчасово окупованих територіях.

Адже під час окупації там були і цивільні, і військові, і правоохоронці… і скільки їх загинуло, скільки було їх страчено, скільки закатовано в полоні – тут я не знаю. Тому я говорю лише про фіксацію військових, які на нашій території й контролюються нами".

Деталі: Що стосується втрат України в рамках Курської операції, то, за словами Зеленського, з вересня 2024 року на одного полеглого українського військового – 8 загиблих окупантів.