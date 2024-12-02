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Президент: Україна готова запросити Росію на Саміт миру, але Путіна не цікавить мир

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 грудня 2024, 23:45
Президент: Україна готова запросити Росію на Саміт миру, але Путіна не цікавить мир
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Україна готова запросити Росію на другий Саміт миру, але Москва зробить все, щоб скасувати "формулу миру" і проведення саміту.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтервʼю Kyodo News

Пряма мова: "Росія зробить все, буде багато різних пропозицій з різних сторін і країн, щоби припинити можливість життя "формули миру" і життя Саміту миру. І вони зараз з цим працюють. Документ готовий і ми чекаємо об'єднаної позиції всіх країн і після інавгурації президента Трампа ми очікуємо його ставлення до цього документа. Ми цим документом поділимося з усіма країнами, які підтримували "формулу", і які не підтримували".  

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Деталі: І лише після того, як Київ почує реакцію країн на документ, то "буде готовий до наступних кроків".

Пряма мова: "Ми не відмовляємось від своєї позиції. Як всі лідери і хотіли: на другому саміті повинна бути Росія. Ми їх запросимо, але… ви побачите, Росія зробить усе, щоби скасувати формулу, скасувати проведення саміту і потім скасувати свою можливість бути присутніми на другому саміті. Вона не цікавиться закінченням війни, Путіна не цікавить мир".

Зеленський
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