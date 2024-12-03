Росіяни з кількох напрямків атакують безпілотниками

Російські війська увечері 2 грудня запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:44 стало відомо про ударні БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

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О 22:08 військові повідомили про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області.

О 22:14 попередили про БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

Станом на 22:27 відомо про:

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БпЛА з Херсонщини, курсом на Кривий Ріг;

БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;

БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний;

БпЛА західніше Миколаєва, курс північно-західний;

БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс західний.

О 23:37 повідомили, що безпілотники рухаються:

з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області;

в західній частині Кіровоградщини, курс північно-західний;

в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний;

в північній та південно-західній частині Чернігівщини, курс західний.

О 00:40 3 грудня Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих ударних БпЛА:

БпЛА в північній та південній частинах Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

БпЛА в західній частині Вінниччини, курс західний.

БпЛА в західній частині Черкащини, курс північно-східний.

БпЛА в північній частині Одещини, курс північно-західний.

О 1:36 Повітряні сили повідомили про:

БпЛА в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в центральній частині Житомирщини, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Тернопільщини, курс південно-західний.

БпЛА в центральній та південній частинах Вінниччини, курс західний.

БпЛА в західній частині Черкащини, постійно змінює курс.

О 1:46 стало відомо про БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.

Повітряні сили про рух ударних БпЛА о 3:10: