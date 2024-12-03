Росіяни з кількох напрямків атакують безпілотниками
Вівторок, 3 грудня 2024, 05:04
Російські війська увечері 2 грудня запустили на територію України ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 21:44 стало відомо про ударні БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
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О 22:08 військові повідомили про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області.
О 22:14 попередили про БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
Станом на 22:27 відомо про:
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- БпЛА з Херсонщини, курсом на Кривий Ріг;
- БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
- БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний;
- БпЛА західніше Миколаєва, курс північно-західний;
- БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс західний.
О 23:37 повідомили, що безпілотники рухаються:
- з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області;
- в західній частині Кіровоградщини, курс північно-західний;
- в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний;
- в північній та південно-західній частині Чернігівщини, курс західний.
О 00:40 3 грудня Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА в північній та південній частинах Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
- БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
- БпЛА в західній частині Вінниччини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Черкащини, курс північно-східний.
- БпЛА в північній частині Одещини, курс північно-західний.
О 1:36 Повітряні сили повідомили про:
- БпЛА в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Житомирщини, курс південно-західний.
- БпЛА в східній частині Тернопільщини, курс південно-західний.
- БпЛА в центральній та південній частинах Вінниччини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Черкащини, постійно змінює курс.
О 1:46 стало відомо про БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.
Повітряні сили про рух ударних БпЛА о 3:10:
- БпЛА в центральній та південній частинах Чернігівської області, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в районі Київського водосховища, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Київської області, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в центральній та північній частинах Житомирської області, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Хмельницької області, курс південний (Старокостянтинів).
- БпЛА в північній та південній частинах Тернопільської області, курс західний.