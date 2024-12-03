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Росіяни з кількох напрямків атакують безпілотниками

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Вівторок, 3 грудня 2024, 05:04
Росіяни з кількох напрямків атакують безпілотниками
Фото - Getty Images

Російські війська увечері 2 грудня запустили на територію України ударні безпілотники. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:44 стало відомо про ударні БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

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О 22:08 військові повідомили про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області.

О 22:14 попередили про БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

Станом на 22:27 відомо про:

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  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Кривий Ріг;
  • БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
  • БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний;
  • БпЛА західніше Миколаєва, курс північно-західний;
  • БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс західний.

О 23:37 повідомили, що безпілотники рухаються:

  • з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області;
  • в західній частині Кіровоградщини, курс північно-західний;
  • в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний;
  • в північній та південно-західній частині Чернігівщини, курс західний.

О 00:40 3 грудня Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА в північній та південній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній частині Вінниччини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Черкащини, курс північно-східний.
  • БпЛА в північній частині Одещини, курс північно-західний.

О 1:36 Повітряні сили повідомили про:

  • БпЛА в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Житомирщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Тернопільщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в центральній та південній частинах Вінниччини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Черкащини, постійно змінює курс.

О 1:46 стало відомо про БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.

Повітряні сили про рух ударних БпЛА о 3:10:

  • БпЛА в центральній та південній частинах Чернігівської області, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в районі Київського водосховища, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Київської області, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в центральній та північній частинах Житомирської області, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Хмельницької області, курс південний (Старокостянтинів).
  • БпЛА в північній та південній частинах Тернопільської області, курс західний.

безпілотникиповітряна тривогавійнаРосія
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