Генштаб повідомив про 193 зіткнення на фронті за добу

На фронті від початку доби 2 грудня відбулося 193 бойових зіткнення, найактивніше на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 2 грудня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України один ракетний та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну керовану ракету та 36 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 717 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбивали 6 атак противника в районах Вовчанська та Стариці – чотири атаки відбито, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Греківка, Чернещина, Копанки, Ямполівка та Терни.

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На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив один штурм позицій наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано чотири бойових зіткнення поблизу Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони.

Від початку цієї доби, за підтримки бомбардувальної авіації на Покровському напрямку, росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд.

На Курахівському напрямку ворог 67 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка, два боєзіткнення - продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 40 наступальних дій неподалік Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя. П’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника неподалік Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.