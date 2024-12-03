Трамп розповів, яку країну відвідає першою після обрання

Новообраний американський президент Дональд Трамп заявив, що його першим закордонним візитом після перемоги на виборах буде Франція – він відвідає реставрований Собор Паризької Богоматері у Парижі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Трампа у соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Для мене честь оголосити, що в суботу (7 грудня) я поїду до Парижа, Франція, щоб відвідати повторне відкриття чудового історичного Собору Паризької Богоматері, який був повністю відновлений після руйнівної пожежі, що сталася п'ять років тому.

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Президент Емманюель Макрон зробив чудову роботу, забезпечивши, щоб Нотр-Дам був відновлений до повного рівня своєї слави, і навіть більше. Це буде дуже особливий день для всіх!".

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