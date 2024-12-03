Трамп розповів, яку країну відвідає першою після обрання
Вівторок, 3 грудня 2024, 07:40
Новообраний американський президент Дональд Трамп заявив, що його першим закордонним візитом після перемоги на виборах буде Франція – він відвідає реставрований Собор Паризької Богоматері у Парижі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Трампа у соцмережі Truth Social
Пряма мова Трампа: "Для мене честь оголосити, що в суботу (7 грудня) я поїду до Парижа, Франція, щоб відвідати повторне відкриття чудового історичного Собору Паризької Богоматері, який був повністю відновлений після руйнівної пожежі, що сталася п'ять років тому.
Реклама:
Президент Емманюель Макрон зробив чудову роботу, забезпечивши, щоб Нотр-Дам був відновлений до повного рівня своєї слави, і навіть більше. Це буде дуже особливий день для всіх!".
Передісторія:
- Нещодавно Макрон відвідав Собор Паризької Богоматері, який невдовзі відкриють для відвідувачів.
- Як відомо, Собор Паризької Богоматері, внесений до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, у квітні 2019 року охопила пожежа, яка знищила його дах і шпиль. Після пожежі перші два роки потому тривала ліквідація наслідків та технічна підготовка до реставраційних робіт.
- У грудні 2023 року на відновлений шпиль собору повернули традиційного золотого півня. На початку листопада 2024 року у Нотр-Дамі вперше після пожежі задзвонили дзвони.