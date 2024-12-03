Втрати Росії перевищили 745 тисяч у живій силі – Генштаб

Росія втратила уже понад 745 тисяч солдатів убитими і пораненими у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1780 загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.24 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 745 700 (+1 780) осіб,

танків – 9 486 (+8) од,

бойових броньованих машин – 19 419 (+22) од,

артилерійських систем – 20 976 (+23) од,

РСЗВ – 1 253 (+0) од,

засобів ППО – 1 019 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 917 (+31) од,

крилатих ракет – 2 855 (+3) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 666 (+60) од,

спеціальної техніки – 3 627 (+8) од.

Дані уточнюються.