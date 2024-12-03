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Втрати Росії перевищили 745 тисяч у живій силі – Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 3 грудня 2024, 07:52
Втрати Росії перевищили 745 тисяч у живій силі – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія втратила уже понад 745 тисяч солдатів убитими і пораненими у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1780 загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 745 700 (+1 780) осіб,
  • танків – 9 486 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 19 419 (+22) од,
  • артилерійських систем – 20 976 (+23) од,
  • РСЗВ – 1 253 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 917 (+31) од,
  • крилатих ракет – 2 855 (+3) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 666 (+60) од,
  • спеціальної техніки – 3 627 (+8) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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