Втрати Росії перевищили 745 тисяч у живій силі – Генштаб
Вівторок, 3 грудня 2024, 07:52
Росія втратила уже понад 745 тисяч солдатів убитими і пораненими у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1780 загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 745 700 (+1 780) осіб,
- танків – 9 486 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 19 419 (+22) од,
- артилерійських систем – 20 976 (+23) од,
- РСЗВ – 1 253 (+0) од,
- засобів ППО – 1 019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 917 (+31) од,
- крилатих ракет – 2 855 (+3) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 666 (+60) од,
- спеціальної техніки – 3 627 (+8) од.
Дані уточнюються.