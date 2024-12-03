Суд у Німеччині дав 8,5 і 10 років убивцям українських баскетболістів

Регіональний суд німецького Ессена засудив чотирьох підлітків до 8,5 та 10 років в’язниці за вбивство двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на WDR

Деталі: Суд визнав, що четверо підлітків, яким на початок судового процесу було від 14 до 16 років, напали з ножами та кийками на двох українців, а тому вони винні у їхній смерті. Разом з тим суд не знайшов у їхніх діях ксенофобського мотиву, мовляв, обвинувачені діяли, "усвідомлюючи", що їм "не потрібна причина, щоб когось убити".

Реклама:

Раніше прокуратура припускала, що на спортсменів напали через українське походження.

Двох нападників засудили до 10 років, ще двох – до 8,5 років. Підсудні попросили вибачення у батьків вбитих українців.

Вироки ще не набрали законної сили, адвокати підсудних оголосили, що подадуть апеляцію.

РЕКЛАМА:

Передісторія: