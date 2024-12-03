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Суд у Німеччині дав 8,5 і 10 років убивцям українських баскетболістів

Ірина БалачукВівторок, 3 грудня 2024, 08:26
Суд у Німеччині дав 8,5 і 10 років убивцям українських баскетболістів
Фото ілюстративне з pixabay.com

Регіональний суд німецького Ессена засудив чотирьох підлітків до 8,5 та 10 років в’язниці за вбивство двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на WDR 

Деталі: Суд визнав, що четверо підлітків, яким на початок судового процесу було від 14 до 16 років, напали з ножами та кийками на двох українців, а тому вони винні у їхній смерті. Разом з тим суд не знайшов у їхніх діях ксенофобського мотиву, мовляв, обвинувачені діяли, "усвідомлюючи", що їм "не потрібна причина, щоб когось убити". 

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Раніше прокуратура припускала, що на спортсменів напали через українське походження.

Двох нападників засудили до 10 років, ще двох – до 8,5 років. Підсудні попросили вибачення у батьків вбитих українців. 

Вироки ще не набрали законної сили, адвокати підсудних оголосили, що подадуть апеляцію.

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Передісторія:

  • Напад стався увечері 10 лютого. Двоє українських баскетболістів їхали до Дюссельдорфа, коли зустріли в автобусі чотирьох обвинувачених. Після того, як всі вийшли з автобуса на головному вокзалі Оберхаузена, один з обвинувачених, як стверджується, одразу ж вдарив ножем обох жертв.
  • 17-річний Володимир Єрмаков помер того ж вечора під час невідкладної операції в лікарні. Його друг і товариш по команді Артем Козаченко, який був на рік старший, помер через 10 днів від септичної поліорганної недостатності.

Німеччинавбивствосудукраїнці
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