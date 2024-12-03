Суд у Німеччині дав 8,5 і 10 років убивцям українських баскетболістів
Регіональний суд німецького Ессена засудив чотирьох підлітків до 8,5 та 10 років в’язниці за вбивство двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на WDR
Деталі: Суд визнав, що четверо підлітків, яким на початок судового процесу було від 14 до 16 років, напали з ножами та кийками на двох українців, а тому вони винні у їхній смерті. Разом з тим суд не знайшов у їхніх діях ксенофобського мотиву, мовляв, обвинувачені діяли, "усвідомлюючи", що їм "не потрібна причина, щоб когось убити".
Раніше прокуратура припускала, що на спортсменів напали через українське походження.
Двох нападників засудили до 10 років, ще двох – до 8,5 років. Підсудні попросили вибачення у батьків вбитих українців.
Вироки ще не набрали законної сили, адвокати підсудних оголосили, що подадуть апеляцію.
Передісторія:
- Напад стався увечері 10 лютого. Двоє українських баскетболістів їхали до Дюссельдорфа, коли зустріли в автобусі чотирьох обвинувачених. Після того, як всі вийшли з автобуса на головному вокзалі Оберхаузена, один з обвинувачених, як стверджується, одразу ж вдарив ножем обох жертв.
- 17-річний Володимир Єрмаков помер того ж вечора під час невідкладної операції в лікарні. Його друг і товариш по команді Артем Козаченко, який був на рік старший, помер через 10 днів від септичної поліорганної недостатності.