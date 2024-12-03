Протиповітряний бій 3 грудня: Сили оборони знищили 22 ворожих БпЛА у 9 областях
У ніч на 3 грудня російські війська запустили по Україні 28 ударних безпілотників різних типів, протиповітряна оборона знищила 22 з них.
Джерело: командування Повітряних сил
Деталі: Повідомляється, що росіяни запускали ударні БпЛА типу "Shahed" та інших типів з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово РФ.
Станом на 9.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони було збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
1 безпілотник було локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.
Також зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.