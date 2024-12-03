Протиповітряний бій 3 грудня: Сили оборони знищили 22 ворожих БпЛА у 9 областях

У ніч на 3 грудня російські війська запустили по Україні 28 ударних безпілотників різних типів, протиповітряна оборона знищила 22 з них.

Джерело: командування Повітряних сил

Деталі: Повідомляється, що росіяни запускали ударні БпЛА типу "Shahed" та інших типів з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово РФ.

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Станом на 9.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони було збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

1 безпілотник було локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Також зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.