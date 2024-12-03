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Уламки збитих дронів пошкодили будинки, гараж і 2 авто на Київщині

Ірина БалачукВівторок, 3 грудня 2024, 09:29
Уламки збитих дронів пошкодили будинки, гараж і 2 авто на Київщині
ФОТО ДСНС

Внаслідок падіння уламків збитих російських БПЛА в одному з населених пунктів Київщини пошкоджені 4 приватні будинки, 2 автомобілі, знищене гаражне приміщення з господарчим блоком та паркан.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook та Поліція Київщини та ДСНС у Telegram

Пряма мова очільника області: "У будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено покрівлі. В одному з будинків пошкоджено газову трубу. Витік ліквідовано, подачу газу перекрито".

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Фото поліції

Деталі: Кравченко наголосив, що постраждалих немає, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури Сили оборони не допустили.

 
Фото поліції

У ДСНС уточнили, що уламки попадали на території Вишгородського району. Повідомлення про пожежу на приватному подвір’ї надійшло до рятувальників о 6:19 ранку. 

 
Фото ДСНС

У службі додали, що горів газовий стояк біля приватного будинку та автомобіль в гаражі. О 07:01 пожежу загасили.

Київська областьбезпілотникипожежа
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