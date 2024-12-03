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Генсек НАТО застеріг Трампа від поганої мирної угоди для України

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 3 грудня 2024, 10:38
Генсек НАТО застеріг Трампа від поганої мирної угоди для України
Дональд Трамп, Марк Рютте, фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив обраного президента США Дональда Трампа про "страшну загрозу" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україну підштовхнуть до підписання мирної угоди на вигідних РФ умовах. За його словами, поглиблення зв'язків між супротивниками США ставить Америку під загрозу.

Джерело: Рютте в інтерв’ю Financial Times, передає "Європейська правда"

Деталі: Генсек НАТО також закликав новообраного президента залишатися в Альянсі і продовжувати підтримувати Україну.

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Рютте також розповів Трампу про ризики, пов'язані з постачанням Росією ракетних технологій до Північної Кореї та готівки до Ірану.

"Іран отримує гроші від Росії в обмін, наприклад, на ракети, а також на безпілотні технології. І ці гроші використовуються для підтримки "Хезболли" і ХАМАС, а також для управління конфліктом за межами регіону", – сказав генсек НАТО.

Крім того, він зауважив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін "може подумати про щось інше в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди (для України)", очевидно, натякаючи на можливе застосування сили проти Тайваню з боку Пекіна.

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"Ми не можемо допустити ситуації, коли лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран радіють через те, що дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, бо в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США", – сказав Рютте.

Генсек НАТО також відзначив необхідність військового посилення України перед потенційними мирними переговорами.

"Зараз найголовніше – переконатися, що, коли (Володимир) Зеленський вирішить почати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили. Для мене це зараз пріоритет номер один", – додав Рютте.

Що було раніше: 22 листопада Трамп і Рютте провели зустріч у Палм-Біч та обговорили питання глобальної безпеки.

Читайте статтюЯк Європа може "задобрити" Трампа та схилити його до підтримки України

НАТОТрампУкраїна
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